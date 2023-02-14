Венгер заявил, что «Арсенал» выиграет АПЛ в этом сезоне

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер лондонского клуба стать чемпионом Англии в сезоне-2022/23.

«Я бы сказал «да», потому что чувствую, что все команды, обычно представляющие угрозу в премьер-лиге, выбыли из гонки, и единственная угроза — это «Сити». И даже «Ман Сити» доминирует не так, как в прошлом году или два года назад. И я чувствую, что с начала этого сезона «Сити» стал более уязвим в обороне, чем в прошлые годы», — цитирует Венгера Goal.com.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 51 очко за 21 матч. Ближайший преследователь «канониров» — «Манчестер Сити», он набрал 48 очков за 22 игры.