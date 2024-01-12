Вернер «Перешел в «Тоттенхэм», чтобы выигрывать трофеи»

Нападающий «Тоттенхэма» Тимо Вернер прокомментировал переход в английский клуб из «Лейпцига».

«Я перешел в такой большой клуб, как «Тоттенхэм», с одной только целью — выигрывать трофеи. Стиль этой команды мне идеально подходит», — цитирует игрока пресс-служба «шпор».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что соглашение подразумевает аренду с опцией выкупа за 18-19 миллионов евро. «Тоттенхэм» будет выплачивать игроку зарплату.

В нынешнем сезоне 27-летний немец поучаствовал в 13 матчах, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.