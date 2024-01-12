Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:35

Вернер «Перешел в «Тоттенхэм», чтобы выигрывать трофеи»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Нападающий «Тоттенхэма» Тимо Вернер прокомментировал переход в английский клуб из «Лейпцига».

«Я перешел в такой большой клуб, как «Тоттенхэм», с одной только целью — выигрывать трофеи. Стиль этой команды мне идеально подходит», — цитирует игрока пресс-служба «шпор».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что соглашение подразумевает аренду с опцией выкупа за 18-19 миллионов евро. «Тоттенхэм» будет выплачивать игроку зарплату.

В нынешнем сезоне 27-летний немец поучаствовал в 13 матчах, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.

Тимо Вернер
ФК Тоттенхэм Хотспур
1
Обсудить
Читайте также
Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»
Призера Олимпиады боксера Никитина отправили в СИЗО по делу о вымогательстве
В Госдуме ответили на остановку США поставок Киеву цитатой Станиславского
Медведев назвал размещение британский войск на Украине объявлением войны России
Зеленский и Сунак подпишут историческое соглашение о безопасности
Тело женщины в строительном мешке нашли у дома в Москве
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Эмери признан лучшим тренером декабря в АПЛ

«Наполи», «Милан» и «Астон Вилла» претендуют на вингера «Вероны» Нгонге