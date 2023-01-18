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Сегодня, 01:01

«Вест Бромвич» разгромил «Честерфилд», «Уиган» проиграл «Лутону»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вест Бромвич» разгромил «Честерфилд» в матче 1/32 финала Кубка Англии — 4:0. Это была переигровка, так как в первый раз команды сыграли вничью — 3:3.

Голами в составе «дроздов» отметились Джон Свифт, Том Рогич, Йован Малкольм и Джейк Ливермор.

Англия. Кубок. 1/32 финала
17 янв, 23:00. The Hawthorns (Вест Бромвич)
Вест Бромвич
4:0
Честерфилд

«Уиган» проиграл «Лутон Тауну» — 1:2. В первом матче команды не смогли выявить победителя — 1:1.

Англия. Кубок. 1/32 финала
17 янв, 22:45. DW Stadium (Уиган)
Уиган Атлетик
1:2
Лутон Таун

«Бирмингем» на выезде обыграл «Форест Грин» — 2:1. Хозяева уже на 8-й минуте забили — голом отметился Радхи Стивенсон. 33-летний Лукаш Юткевич сравнял счет только после перерыва. Победный гол на счету Кевина Лонга (65-я минута).

Англия. Кубок. 1/32 финала
17 янв, 22:45. The New Lawn (Нейлсворт)
Форест Грин Роверс
1:2
Бирмингем Сити

ФК Бирмингем Сити
ФК Вест Бромвич
ФК Уиган Атлетик
0
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