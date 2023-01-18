«Вест Бромвич» разгромил «Честерфилд», «Уиган» проиграл «Лутону»

«Вест Бромвич» разгромил «Честерфилд» в матче 1/32 финала Кубка Англии — 4:0. Это была переигровка, так как в первый раз команды сыграли вничью — 3:3.

Голами в составе «дроздов» отметились Джон Свифт, Том Рогич, Йован Малкольм и Джейк Ливермор.

«Уиган» проиграл «Лутон Тауну» — 1:2. В первом матче команды не смогли выявить победителя — 1:1.

«Бирмингем» на выезде обыграл «Форест Грин» — 2:1. Хозяева уже на 8-й минуте забили — голом отметился Радхи Стивенсон. 33-летний Лукаш Юткевич сравнял счет только после перерыва. Победный гол на счету Кевина Лонга (65-я минута).