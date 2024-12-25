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Сегодня, 07:31

«Вест Бромвич» объявил об уходе Корберана с поста главного тренера

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вест Бромвич» на официальном сайте объявил, что клуб достиг принципиального соглашения о том, что главный тренер Карлос Корберан покинет клуб. 41-летний специалист продолжит карьеру в «Валенсии».

«41-летний тренер собирается вернуться на родину с благодарностью и наилучшими пожеланиями от нашего клуба после двухлетнего пребывания здесь», — отметила пресс-служба «Вест Бромвича».

Тренировать команду будут Крис Брант, Дамиа Абелла и Боаз Майхилл до дальнейшего уведомления. Спортивный директор Эндрю Нестор начал поиск нового главного тренера.

«Вест Бромвич» набрал 35 очков в 22 турах и занимает 7-е место в чемпионшипе.

Карлос Корберан. Новым тренером «Валенсии» станет Корберан

Футбол
ФК Валенсия
ФК Вест Бромвич
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