«Вест Бромвич» объявил об уходе Корберана с поста главного тренера

«Вест Бромвич» на официальном сайте объявил, что клуб достиг принципиального соглашения о том, что главный тренер Карлос Корберан покинет клуб. 41-летний специалист продолжит карьеру в «Валенсии».

«41-летний тренер собирается вернуться на родину с благодарностью и наилучшими пожеланиями от нашего клуба после двухлетнего пребывания здесь», — отметила пресс-служба «Вест Бромвича».

Тренировать команду будут Крис Брант, Дамиа Абелла и Боаз Майхилл до дальнейшего уведомления. Спортивный директор Эндрю Нестор начал поиск нового главного тренера.

«Вест Бромвич» набрал 35 очков в 22 турах и занимает 7-е место в чемпионшипе.