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31 октября, 20:15

«Вест Хэм» — «Арсенал»: прямая трансляция матча Кубка лиги (видео):

Матч Кубка английской лиги «Вест Хэм» — «Арсенал» начнется 1 ноября в 22:30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Вест Хэм».
Фото AFP
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«Вест Хэм» и «Арсенал» проведут матч 1/8 финала Кубка английской лиги 1 ноября, в среду.

Игра пройдет на стадионе London Stadium в Лондоне, Англия). Начало — в 22:30 по московскому времени.

Ключевые события встречи будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Смотреть бесплатно прямой эфир встречи «Вест Хэм» — «Арсенал» можно будет в соцсети ВКонтакте.

Кубок Английской футбольной лиги считается менее престижным турниром, чем Кубок Англии, который имеет гораздо более богатую историю, и в розыгрыше которого принимают участие клубы даже из нижних дивизионов системы футбольных лиг Англии. «МЮ» является действущим победителем турнира.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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