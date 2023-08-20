20 августа, в воскресенье, «Вест Хэм» дома примет «Челси» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Лондоне, начало — в 18.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча «Вест Хэм» — «Челси» можно будет в соцсети ВКонтакте. «СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи.

«Вест Хэм» с одним баллом располагается на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Челси» занимает 14-е место с одним очком. В последний раз команды играли друг с другом 11 февраля 2023 года. Тогда «молотобойцы» сыграли вничью с «Челси» — 1:1 в матче 23-го тура чемпионата Англии.

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