«Вест Хэм» договорился о покупке лучшего бомбардира «Астон Виллы»

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«Вест Хэм» договорился с «Астон Виллой» о переходе нападающего Дэнни Ингза, сообщает Sky Sports.
«Молотобойцы» заплатят за 30-летнего игрока 12 миллионов фунтов стерлингов. Еще 3 миллиона бирмингемцы могут получить бонусами.
Форварду осталось пройти медосмотр и окончательно договориться об условиях личного контракта.
Ингз является лучшим бомбардиром «Астон Виллы» в текущем сезоне: нападающий сыграл 21 матч, записав на свой счет 7 голов и 2 результативные передачи.
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Основные источники исследования