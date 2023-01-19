«Вест Хэм» договорился о покупке лучшего бомбардира «Астон Виллы»

«Вест Хэм» договорился с «Астон Виллой» о переходе нападающего Дэнни Ингза, сообщает Sky Sports.

«Молотобойцы» заплатят за 30-летнего игрока 12 миллионов фунтов стерлингов. Еще 3 миллиона бирмингемцы могут получить бонусами.

Форварду осталось пройти медосмотр и окончательно договориться об условиях личного контракта.

Ингз является лучшим бомбардиром «Астон Виллы» в текущем сезоне: нападающий сыграл 21 матч, записав на свой счет 7 голов и 2 результативные передачи.