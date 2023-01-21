«Эвертон» уступил «Вест Хэму» и продлил серию без побед до 8 матчей

Сегодня, 19:55
«Эвертон» в матче 21-го тура чемпионата Англии уступил «Вест Хэму» со счетом 0:2.
Дубль в этой встрече оформил Джаррод Боуэн.
В другом матче «Лестер» сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2), «Борнмут» поделил очки с «Ноттингем Форест» (1:1).
«Эвертон» не может победить в восьми матчах АПЛ подряд и с 15 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице, «Вест Хэм» с 18 очками — на 15-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования