«Эвертон» уступил «Вест Хэму» и продлил серию без побед до 8 матчей

«Эвертон» в матче 21-го тура чемпионата Англии уступил «Вест Хэму» со счетом 0:2.

Дубль в этой встрече оформил Джаррод Боуэн.

В другом матче «Лестер» сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2), «Борнмут» поделил очки с «Ноттингем Форест» (1:1).

«Эвертон» не может победить в восьми матчах АПЛ подряд и с 15 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице, «Вест Хэм» с 18 очками — на 15-й строчке.