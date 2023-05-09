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Сегодня, 09:47

«Вест Хэм» готов отпустить Райса за 140 миллионов евро

Виталий Косик
Корреспондент
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Стало известно, за сколько «Вест Хэм» готов расстаться со своим капитаном Декланом Райсом.

По информации издания Sky Sports, «молотобойцы» готовы отпустить хавбека, получит предложение в размере 140 миллионов евро от клуба, который выступает в Лиге чемпионов.

Также в команде рассматривают вариант с обменом на другого полузащитника и доплатой в размере 115 миллионов евро.

В услугах футболиста заинтересованы «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел 44 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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