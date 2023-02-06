«Вест Хэм» готов продать Деклана Райса за 110 миллионов евро

«Вест Хэм» готов расстаться с капитаном команды Декланом Райсом за 110 миллионов евро. Однако сумма может измениться в соответствии с многими обстоятельствами, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Сейчас цена может быть 110 миллионов евро, но она зависит от многих факторов, и действительно слишком рано предсказывать окончательную цену. «Арсенал» и «Челси» всегда были заинтересованы в Райсе, но посмотрим, присоединится ли кто-то из манчестерских клубов к гонке», — сказал журналист Caught Offside.

24-летний Райс играет в «Вест Хэме» с лета 2013 года. В этом сезоне полузащитник в 27 матчах забил гол и отдал три результативные передачи. Контракт между сторонами истекает в 2024 году.