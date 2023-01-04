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Сегодня, 10:32

«Вест Хэм» хочет подписать форварда сборной Марокко Эн-Несири

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Вест Хэм» заинтересован в нападающем сборной Марокко и «Севильи» Юссефом Эн-Несири, сообщает Estadio Deportivo.

Испанский клуб готов продать 25-летнего форварда и хочет получить за него около 30 миллионов евро. Сделка может состояться в январе в случае, если «молотобойцы» смогут удовлетворить финансовые требования «Севильи».

В сезоне-2022/23 Эн-Несири забил 2 гола в 16 матчах за «Севилью». На ЧМ-2022 он забил 2 мяча в 7 играх за сборную Марокко и занял вместе с командой четвертое место на турнире.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

Футбол
Сборная Марокко по футболу
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Севилья
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