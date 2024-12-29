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Сегодня, 22:10

«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм», Салах забил и сделал две голевые передачи

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игроки «Ливерпуля» Райан Гравенберх, Кертис Джонс, Мохамед Салах, Коди Гакпо празднуют третий гол в ворота «Вест Хэма» (5:0).
Фото Reuters
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«Ливерпуль» на выезде с крупным счетом победил «Вест Хэм» в матче 19-го тура АПЛ — 5:0.

Форвард мерсисайдцев Мохамед Салах отметился голом (44-я минута) и двумя результативными передачами. На счету 32-летнего египтянина теперь 17 голов и 13 ассистов в 18 матчах текущего розыгрыша АПЛ.

Еще по разу у гостей отличились Луис Диас (30-я), Коди Гакпо (40-я), Трент Александр-Арнолд (54-я) и Диогу Жота (84-я).

«Ливерпуль» (45 очков) остается лидером АПЛ. Команда Арне Слота на 8 очков опережает «Ноттингем Форест», идущий вторым. При этом у мерсисайдцев есть один матч в запасе.

«Вест Хэм» (23) идет 13-м в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
29 дек, 20:15. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
0:5
Ливерпуль

Источник: Таблица АПЛ
14
Мохамед Салах
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
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