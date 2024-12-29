«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм», Салах забил и сделал две голевые передачи

«Ливерпуль» на выезде с крупным счетом победил «Вест Хэм» в матче 19-го тура АПЛ — 5:0.

Форвард мерсисайдцев Мохамед Салах отметился голом (44-я минута) и двумя результативными передачами. На счету 32-летнего египтянина теперь 17 голов и 13 ассистов в 18 матчах текущего розыгрыша АПЛ.

Еще по разу у гостей отличились Луис Диас (30-я), Коди Гакпо (40-я), Трент Александр-Арнолд (54-я) и Диогу Жота (84-я).

«Ливерпуль» (45 очков) остается лидером АПЛ. Команда Арне Слота на 8 очков опережает «Ноттингем Форест», идущий вторым. При этом у мерсисайдцев есть один матч в запасе.

«Вест Хэм» (23) идет 13-м в турнирной таблице.