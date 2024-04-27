«Ливерпуль» не сумел обыграть «Вест Хэм» в АПЛ

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 35-го тура АПЛ — 2:2.

Счет на 43-й минуте открыл вингер лондонцев Джаррод Боуэн. Мерсисайдцы отыгрались на 48-й минуте благодаря голу Энди Робертсона. На 65-й минуте гости вышли вперед — автогол забил Томаш Соучек.

Ничью хозяевам принес гол Майкла Антонио на 77-й минуте.

«Ливерпуль» (75 очков) остается на третьем месте в АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 2 очка, но у «канониров» есть игра в запасе.

«Вест Хэм» (49) идет восьмым в турнирной таблице.