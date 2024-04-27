Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:25

«Ливерпуль» не сумел обыграть «Вест Хэм» в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Вест Хэм» — «Ливерпуль».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 35-го тура АПЛ — 2:2.

Счет на 43-й минуте открыл вингер лондонцев Джаррод Боуэн. Мерсисайдцы отыгрались на 48-й минуте благодаря голу Энди Робертсона. На 65-й минуте гости вышли вперед — автогол забил Томаш Соучек.

Ничью хозяевам принес гол Майкла Антонио на 77-й минуте.

«Ливерпуль» (75 очков) остается на третьем месте в АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 2 очка, но у «канониров» есть игра в запасе.

«Вест Хэм» (49) идет восьмым в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
27 апр, 14:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
2:2
Ливерпуль

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
9
14
Читайте также
Около стадиона «Майнца» нашли бомбу времен Второй мировой войны
Витя Кравченко рассказал о дружбе с Василием Уткиным
Клиенты криптобиржи Beribit осадили офис компании в «Москва-Сити»
Требование контракта на 2 млрд, месть «Рубину» и цифры самого плохого сезона Семака. Что происходит в «Зените» после поражения
Die Welt узнала о причинах отказа Украины от заключения мира в Стамбуле
Ректификационная колонна НПЗ в Краснодарском крае повреждена из-за БПЛА
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Астон Вилла» — «Челси»: смотреть трансляцию матча АПЛ

Аморим назвал ошибкой переговоры с «Вест Хэмом», из-за них от него отказался «Ливерпуль»