«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Вест Хэм»

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Вест Хэм» в матче 5-го тура АПЛ — 3:1.

У победителей отличились Жереми Доку, Бернарду Силва и Эрлин Холанн. У хозяев единственный мяч забил Джеймс Уорд-Проуз.

После пяти туров АПЛ «Ман Сити» набрал 15 очков и возглавил турнирную таблицу. «Вест Хэм» опустился на 6-е место, имея в активе 10 очков.

В 6-м туре чемпионата Англии «Сити» 23 сентября встретится с «Форестом», «Вест Хэм» днем позде сыграет с «Ливерпулем».