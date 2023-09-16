«Вест Хэм» на своем поле примет «Манчестер Сити» в рамках 5-го тура чемпионата Англии по футболу сезона 2023 / 2024 16 сентября, в субботу. Матч пройдет на «Лондон Стэдиум» в Лондоне (Англия). Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции в России нет. Игра будет доступна на сайтах и в приложениях букмекерских контор после прохождения процедуры регистрации. Нелегально матч бесплатно можно смотреть в социальной сети ВКонтакте. Видеоплеер появится в этой новости ближе к матчу.

Полный календарь чемпионата Англии и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступно на сайте «СЭ».