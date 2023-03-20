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Сегодня, 18:42

«Вест Хэм» может сменить Мойеса на 30-летнего тренера «Реймса» Уилла Стилла

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«Вест Хэм» проявляет интерес к главному тренеру «Реймса» Уиллу Стиллу, сообщает Footmercato.

По информации источника, лондонцы оценивают кандидатуру специалиста с прицелом на следующий сезон. Высока вероятность, что Стилл примет предложение, поскольку ранее он признавался, что является фанатом клуба. Сейчас «Вест Хэм» возглавляет Дэвид Мойес, под руководством которого «молотобойцы» с 24 очками занимают 18-е место в АПЛ после 26 матчей.

Уилл Стилл работает главным тренером французского «Реймса» с октября прошлого года. До этого он занимал пост ассистента в клубе. После 28 туров «Реймс» идет на 9-й строчке в турнирной таблице лиги 1.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Реймс
Дэвид Мойес
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