«Вест Хэм» может сменить Мойеса на 30-летнего тренера «Реймса» Уилла Стилла

«Вест Хэм» проявляет интерес к главному тренеру «Реймса» Уиллу Стиллу, сообщает Footmercato.

По информации источника, лондонцы оценивают кандидатуру специалиста с прицелом на следующий сезон. Высока вероятность, что Стилл примет предложение, поскольку ранее он признавался, что является фанатом клуба. Сейчас «Вест Хэм» возглавляет Дэвид Мойес, под руководством которого «молотобойцы» с 24 очками занимают 18-е место в АПЛ после 26 матчей.

Уилл Стилл работает главным тренером французского «Реймса» с октября прошлого года. До этого он занимал пост ассистента в клубе. После 28 туров «Реймс» идет на 9-й строчке в турнирной таблице лиги 1.