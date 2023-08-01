Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Таблица переходов
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 07:38

«Вест Хэм» не продал Скамакку «Интеру» за 20 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Вест Хэм» отклонил предложение «Интера» по трансферу форварда Джанлуки Скамакки.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, итальянский клуб предложил за 24-летнего игрока 20 миллионов евро плюс бонусы, но «Вест Хэм» хочет выручить 30 миллионов. «Нерадзурри» намерены сделать еще одно предложение, повысив сумму до 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Скамакка забил 8 голов в 27 матчах за «Вест Хэм». Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Интер (Интернационале)
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» победил «Балтику» благодаря голам Бонгонды и Промеса
Президент ОКР и глава фракции Госдумы устроили перепалку из-за участия наших в Олимпиаде
Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Песков прокомментировал планы Эр-Рияда провести мирные переговоры по Украине
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Календарь «Ливерпуля» на август: расписание всех матчей команды Клоппа

«Эвертон» договорился со «Спортингом» о трансфере нападающего Шермити