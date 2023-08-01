«Вест Хэм» не продал Скамакку «Интеру» за 20 миллионов евро

«Вест Хэм» отклонил предложение «Интера» по трансферу форварда Джанлуки Скамакки.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, итальянский клуб предложил за 24-летнего игрока 20 миллионов евро плюс бонусы, но «Вест Хэм» хочет выручить 30 миллионов. «Нерадзурри» намерены сделать еще одно предложение, повысив сумму до 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Скамакка забил 8 голов в 27 матчах за «Вест Хэм». Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.