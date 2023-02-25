«Вест Хэм» с разгромным счетом обыграл «Ноттингем» в матче АПЛ

«Вест Хэм» обыграл «Ноттингем» со счетом 4:0 в матче 25-го тура чемпионата Англии.

Голами в игре отметились Дэнни Ингс, оформивший дубль, Деклан Райс и Микаил Антонио.

«Вест Хэм» поднялся на 16-е место в турнирной таблице АПЛ (23 очка), «Ноттингем» — 13-й (25).

В другом матче 25-го тура «Эвертон» проиграл «Астон Вилле» со счетом 0:2. За победителей забили Олли Уоткинс (пенальти) и Эмилиано Буэндия.

«Астон Вилла» прервала серию из трех поражений подряд и занимает 11-е место в таблице АПЛ (31 очко). «Эвертон» опустился на 18-е место (21).