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Сегодня, 19:54

«Вест Хэм» с разгромным счетом обыграл «Ноттингем» в матче АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Вест Хэм» — «Ноттингем» — 4:0.
Фото Reuters
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«Вест Хэм» обыграл «Ноттингем» со счетом 4:0 в матче 25-го тура чемпионата Англии.

Голами в игре отметились Дэнни Ингс, оформивший дубль, Деклан Райс и Микаил Антонио.

«Вест Хэм» поднялся на 16-е место в турнирной таблице АПЛ (23 очка), «Ноттингем» — 13-й (25).

Англия. Премьер-лига. 25-й тур
25 февр, 18:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
4:0
Ноттингем Форест

В другом матче 25-го тура «Эвертон» проиграл «Астон Вилле» со счетом 0:2. За победителей забили Олли Уоткинс (пенальти) и Эмилиано Буэндия.

«Астон Вилла» прервала серию из трех поражений подряд и занимает 11-е место в таблице АПЛ (31 очко). «Эвертон» опустился на 18-е место (21).

Англия. Премьер-лига. 25-й тур
25 февр, 18:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
0:2
Астон Вилла
ФК Астон Вилла
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
ФК Эвертон
0
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