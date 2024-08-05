«Вест Хэм» объявил о переходе нападающего Фюллькруга из «Боруссии»

«Вест Хэм» объявил о подписании нападающего сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Никласа Фюллькруга.

31-летний футболист заключил контракт с «молотобойцами» до 30 июня 2028 года. Сумма перехода составила 27 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt.

Фюллькруг перешел в «Боруссию» в августе 2023 года. Форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за команду во всех турнирах.

Ранее в карьере немец защищал цвета «Гройтер Фюрта», «Вердера», «Ганновера» и «Нюрнберга».

За сборную Германии форвард провел 21 матч, в которых забил 13 голов.