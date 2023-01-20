«Вест Хэм» объявил о трансфере нападающего «Астон Виллы» Ингза

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«Вест Хэм» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Дэнни Ингза из «Астон Виллы».
Срок контракта с 30-летним англичанином рассчитан до лета 2025 года. Сумма сделки не сообщается. Форвард будет выступать под номером 18.
«Я очень рад присоединиться к «Вест Хэму». Важно, чтобы я как можно быстрее адаптировался и смог помочь команде. Впереди нас ждут важные игры, и я приехал сюда, чтобы попытаться забить как можно больше голов, чтобы помочь команде добиться высоких результатов», — цитирует пресс-служба клуба Ингза.
Ингз является лучшим бомбардиром «Астон Виллы». В текущем сезоне нападающий сыграл 21 матч, записав на свой счет 7 голов и 2 результативные передачи.
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Основные источники исследования