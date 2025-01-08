«Вест Хэм» объявил об отставке Лопетеги

«Вест Хэм» объявил об уходе главного тренера Хулена Лопетеги. Вместе с испанцем клуб покинул его тренерский штаб.

«Правление хотело бы поблагодарить Хулена и его команду за их упорный труд во время работы в клубе и пожелать им всяческих успехов в будущем», — говорится в заявлении «молотобойцев».

8 января сообщалось, что следующим тренером лондонского клуба станет Грэм Поттер.

Лопетеги возглавлял «Вест Хэм» с июля 2024 года. Под его руководством лондонцы провели 22 матча — 7 побед, 5 ничьих и 10 поражений. В этом сезоне «Вест Хэм» с 23 очками занимает 14-е место в таблице АПЛ.