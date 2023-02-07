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Сегодня, 14:07

«Вест Хэм» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по Райсу

Виталий Косик
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» получил отказ от «Вест Хэма» по трансферу полузащитника Деклана Райса, сообщает The Sun.

По информации издания, «красные дьяволы» летом 2022 года предлагали «молотобойцам» 112 миллионов евро, но руководство «Вэст Хэма» отказалось продавать игрока.

После срыва трансфера англичанина «МЮ» приобрел Каземиро за 80 миллионов евро.

Контракт Райса с командой истекает летом 2024 года, футболист не планирует подписывать новое соглашение.

24-летний хавбек играет в «Вест Хэме» с лета 2013 года. В этом сезоне полузащитник в 27 матчах забил один гол и отдал 3 результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
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