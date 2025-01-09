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Сегодня, 11:36

Грэм Поттер возглавил «Вест Хэм»

Алина Савинова
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«Вест Хэм» объявил о назначении английского специалиста Грэма Поттера главным тренером, сообщается на сайте клуба.

49-летний специалист сменил на этом посту Хулена Лопетеги. В среду, 8 января, стало известно, что испанец вместе со своим тренерским штабом покинул «Вест Хэм».

Контракт Поттера с «молотобойцами» рассчитан на два с половиной года.

«Вест Хэм Юнайтед» рад приветствовать Грэма Поттера в качестве нового главного тренера клуба. Будучи весьма уважаемым и востребованным тренером, Поттер ждал подходящей возможности, после того как в апреле 2023 года покинул свой последний пост в «Челси». Он был единогласно выбран советом директоров для продвижения клуба вперед в соответствии с его целями и амбициями», — говорится в заявлении клуба.

Поттер оставался без работы в апреле 2023 года после увольнения с поста главного тренера «Челси». До этого он возглавлял «Брайтон», «Суонси» и «Эстерсунд».

Источник: Официальный сайт «Вест Хэма»
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Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
Грэм Поттер
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