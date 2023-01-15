«Вест Хэм» предложил около 30 миллионов евро за одного из лучших бомбардиров чемпионата Франции

Нападающий «Лорьяна» Терема Моффи находится в сфере интересов «Вест Хэма», утверждает Sky Sports.

Лондонский клуб предложил за 23-летнего футболиста 28 миллионов евро. Сумма трансфера может вырасти до 33 миллионов с учетом бонусов.

Контракт игрока сборной Нигерии с «Лорьяном» рассчитан до лета 2024 года.

Терем Моффи занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Франции с 12 мячами, уступая только Килиану Мбаппе, отличившемуся 13 раз.