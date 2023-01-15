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15 января, 22:32

«Вест Хэм» предложил около 30 миллионов евро за одного из лучших бомбардиров чемпионата Франции

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Лорьяна» Терема Моффи находится в сфере интересов «Вест Хэма», утверждает Sky Sports.

Лондонский клуб предложил за 23-летнего футболиста 28 миллионов евро. Сумма трансфера может вырасти до 33 миллионов с учетом бонусов.

Контракт игрока сборной Нигерии с «Лорьяном» рассчитан до лета 2024 года.

Терем Моффи занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Франции с 12 мячами, уступая только Килиану Мбаппе, отличившемуся 13 раз.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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