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Сегодня, 09:36

«Вест Хэм» работает над возвращением Канте в АПЛ

Алина Савинова
Н&amp;#039;Голо Канте.
Фото AFP
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«Вест Хэм» намерен подписать полузащитника «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте, сообщает The Guardian.

По информации источника, лондонцы ведут переговоры с саудовским клубом о возвращении французского хавбека в АПЛ. Сумма трансфера может составить 23 миллиона евро. Отмечается, что сам Канте доволен нынешней командой, но был бы рад вернуться в Лондон.

Канте перешел в «Аль-Иттихад» в 2023 году. Всего за клуб из Саудовской Аравии 33-летний футболист провел 44 матча, в которых отметился 4 голами и 6 результативными передачами.

В АПЛ Канте выступал за «Челси» и «Лестер» и с обеими командами стал чемпионом Англии. В составе синих он также выиграл Лигу Европы в сезоне-2018/19 и Лигу чемпионов- 2020/21.

Н`Голо Канте
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Вест Хэм Юнайтед
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