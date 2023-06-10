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Сегодня, 08:22

«Вест Хэм» рассматривает игрока «Аякса» Альвареса на замену Райсу

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Вест Хэм» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Аякса» Эдсона Альвареса.

Как сообщает The Guardian, лондонцы видят в 25-летнем игроке вероятную замену Деклану Райсу, который может перейти в «Арсенал». Амстердамский клуб требует за Альвареса 40 миллионов фунтов и еще 5 миллионов бонусами, но «Вест Хэм» рассчитывает сбить цену.

Также в шорт-листе «Вест Хэма» находятся полузащитники Жоау Пальинья («Фулхэм»), Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон») и вингер Харви Барнс («Лестер»).

Ранее информировалось, что Альварес заинтересован в переходе в дортмундскую «Боруссию».

В сезоне-2022/23 Альварес забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 44 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermark оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

ФК Аякс
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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