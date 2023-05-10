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Сегодня, 17:14

«Вест Хэм» рассматривает кандидатуру Марку Силвы из «Фулхэма» на случай увольнения Мойеса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва может возглавить «Вест Хэм», утверждает Daily Mail.

В контракте 45-летнего специалиста с «Фулхэмом» есть пункт об отступных в размере 6 миллионов фунтов стерлингов. «Вест Хэм» может обратиться к португальцу, если уволит Дэвида Мойеса по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что Мойес может сохранить свой пост, если команда выиграет Лигу конференций. В полуфинале турнира лондонцы сыграют с голландским АЗ. Первый матч пройдет в Англии 11 мая. В другой паре полуфиналистов встретятся «Фиорентина» и «Базель».

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Фулхэм
Дэвид Мойес
Марку Силва
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