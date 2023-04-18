«Вест Хэм» рассматривает назначение Грэма Поттера на пост главного тренера

«Вест Хэм» заинтересован в услугах недавно уволенного из «Челси» Грэма Поттера, сообщает Daily Mail.

Несмотря на то, что Поттер сказал, что хочет отдохнуть от футбола после того, как «синие» уволили его, «Вест Хэм» может попытаться убедить его прийти на смену Дэвиду Мойесу, который близок к отставке с поста главного тренера «молотобойцев».

По информации источника, Поттер вряд ли захочет взять на себя задачу исправить положение «Вест Хэма», занимающего с 31 набранным очком 15-е место в текущем сезоне АПЛ.