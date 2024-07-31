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Сегодня, 06:47

«Вест Хэм» рассматривает возможность приобретения форварда Ваи из «Ланса»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Вест Хэм» интересуется нападающим «Ланса» Элье Ваи. Как сообщает L'Equipe, клуб хочет подписать 21-летнего игрока в текущее трансферное окно.

Ожидается, что «Ланс» потребует за француза, которого также хотят заполучить «Челси» и «Лестер», сумму в размере 25 миллионов фунтов стерлингов (29,6 миллиона евро).

Ваи в сезоне-2023/24 сыграл за «Ланс» 36 матчей, забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ланс
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