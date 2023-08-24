«Вест Хэм» в скором времени завершит сделку по Кудусу

Сегодня, 13:36
«Вест Хэм» согласовывает детали сделки по полузащитнику «Аякса» Мохамеду Кудусу, сообщает Sky Sports.
По информации источника, «Вест Хэм» заплатит 35,5 миллиона фунтов стерлингов плюс 2,5 миллиона фунтов стерлингов в виде бонусов. Ожидается, что Кудус подпишет контракт на 5 лет с возможностью продления на год.
Ранее сообщалось, что «Челси» связался с «Аяксом» по трансферу 23-летнего ганца.
В сезоне-2022/23 Кудус провел 42 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 7 результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|
2
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
4
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
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5
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Вест Хэм
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
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7
|Ливерпуль
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
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8
|Ньюкасл
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
9
|Кр. Пэлас
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|
10
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
11
|Нот. Форест
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
13
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
14
|Борнмут
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Челси
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
16
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
17
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
18
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
20
|Шеффилд Юн.
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|25.08
|22:00
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Челси – Лутон Таун
|- : -
|26.08
|14:30
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Борнмут – Тоттенхэм
|- : -
|26.08
|17:00
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Арсенал – Фулхэм
|- : -
|26.08
|17:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|26.08
|17:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|- : -
|26.08
|17:00
|
МЮ – Нот. Форест
|- : -
|26.08
|19:30
|
Брайтон – Вест Хэм
|- : -
|27.08
|16:00
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Бернли – Астон Вилла
|- : -
|27.08
|16:00
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Шеффилд Юн. – Ман. Сити
|- : -
|27.08
|18:30
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Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -