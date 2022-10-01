«Вест Хэм» обыграл «Вулверхэмптон» в чемпионате Англии

1 октября, 21:26
«Вест Хэм» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 9-го тура чемпионата Англии — 2:0.
Забитыми мячами отметились Джанлука Скамакка, открывший счет в матче на 29-й минуте и Джаррод Боуэн, удвоивший преимущество на 54-й минуте.
«Вест Хэм» одержал вторую победу в чемпионате и занимает промежуточное 15-е место, набрав 7 очков. «Вулверхэмптон» располагается на 18-м месте с 6 очками.
Методология
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Основные источники исследования