«Вест Хэм» обыграл «Вулверхэмптон» в чемпионате Англии

«Вест Хэм» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 9-го тура чемпионата Англии — 2:0.

Забитыми мячами отметились Джанлука Скамакка, открывший счет в матче на 29-й минуте и Джаррод Боуэн, удвоивший преимущество на 54-й минуте.

«Вест Хэм» одержал вторую победу в чемпионате и занимает промежуточное 15-е место, набрав 7 очков. «Вулверхэмптон» располагается на 18-м месте с 6 очками.