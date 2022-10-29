«Вест Хэм» заинтересован в защитнике «Валенсии» Гильямоне

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«Вест Хэм» заинтересован в подписании защитника «Валенсии» Уго Гильямоне, сообщает 90min.
По информации источника, в действующем контракте 22-летнего футболиста прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро.
В начале октября «Валенсия» продлила соглашение с защитником до 2026 года.
Гильямон является выпускником академии «летучих мышей». В нынешнем сезоне он провел в 10 матчей в ла лиге и сделал 3 голевые передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
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Основные источники исследования