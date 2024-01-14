Виллиан поблагодарил болельщиков «Челси» после матча с «Фулхэмом»

Вингер «Фулхэма» Виллиан прокомментировал поражение команды в матче АПЛ от «Челси» (0:1). Победный гол в матче забил полузащитник Коул Палмер, который реализовал пенальти. «Этот день для меня был особенным, ведь я вернулся на «Стэмфорд Бридж» — место, с которым меня связывают отличные воспоминания. Также я хотел бы поблагодарить болельщиков «Челси», которые всегда невероятно ко мне относились», — написал бразилец в социальных сетях.

В этом сезоне Виллиан отметился четырьмя голами и одним голевым пасом в АПЛ. 35-летний бразилец играл за «Челси» с 2013 по 2020 год