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Сегодня, 08:11

Галлас: «Мудрик пожалеет, что он выбрал «Челси»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас считает, что нападающий «Челси» Михаил Мудрик может пожалеть о своем решении присоединиться к синим вместо «канониров».

Во время зимнего трансферного окна «Арсенал» сделал украинского вингера своей главной целью, но в последний момент «Челси» опередил «канониров» и приобрел Мудрика за 106 миллионов евро.

«Возможно, Мудрик совершил ошибку — у него была возможность выступать за «Арсенал». Учитывая то, как играет «Арсенал», он бы подошел им, и в конце сезона он может пожалеть о своем выборе. Что если «Челси» не попадет в Лигу чемпионов? «Арсенал» может стать чемпионом в конце сезона. Возможно, Мудрик пожалеет о своем выборе. Он мог бы заиграть на хорошем уровне и выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне», — приводит слова Галласа Evening Standard.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 50 очков за 20 матчей. «Челси» располагается на 9-й строчке с 30 баллами за 21 матч.

Вильям Галлас
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
Михаил Мудрик
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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