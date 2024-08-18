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Вильям Салиба быстрее всех в истории «Арсенала» достиг 50 побед за клуб

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Арсенала» Вильям Салиба вышел в стартовом составе команды на матч 1-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:0). Эта победа стала 50-й для француза в 66 матчах за лондонцев.

Салиба быстрее всех в истории «Арсенала» достиг 50 выигранных матчей в АПЛ. Он превзошел Начо Монреаля, который одержал 50 побед в первых 70 матчах за «Арсенал».

23-летний Салиба перешел в «Арсенал» в 2019 году. Защитник трижды уходил из клуба в аренду. В 66 матчах за лондонцев в АПЛ футболист забил 4 гола и сделал 2 результативных паса.

ФК Арсенал (Лондон)
Вильям Салиба
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