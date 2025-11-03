Салиба — об интересе «Реала»: «Прежде всего, я хочу завоевать трофеи с «Арсеналом»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба прокомментировал слухи об интересе со стороны «Реала».

«Интерес «Реала»? Конечно, приятно, когда тобой интересуется такой клуб, но, прежде всего, я хочу завоевать трофеи с «Арсеналом». Об этом думаю в первую очередь», — приводит слова футболиста Madrid Zone.

В сентябре футболист продлил контракт с «Арсеналом» до конца июня 2030 года.

Салиба выступает за лондонский клуб с лета 2019 года. В этом сезоне на счету 24-летнего француза 12 матчей, в которых он отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.