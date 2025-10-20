Ван Дейк после поражения от «МЮ»: «Ливерпуль» пропустил очень небрежный второй гол»

Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 8-м утре АПЛ.

«Я считаю, что мы пропустили очень небрежный второй гол. Мы так старательно работали, чтобы вернуться в игру, и создали отличные моменты, чтобы забить победный мяч, но когда пропускаешь такой второй гол, это больше всего расстраивает. Сейчас интересное время, потому что мы должны держаться вместе — не только мы, игроки, но и клуб и фанаты, которые хотят, чтобы мы побеждали», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

«Ливерпуль» с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» с 13 очками — на восьмой строчке.