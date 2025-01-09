Ван Дейк: «Судья допустил ошибку в матче с «Тоттенхэмом»

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, о чем говорил с судьями в конце матча 1/2 финала Кубка английской лиги против «Тоттенхэма» (0:1).

«Я думаю, было совершенно очевидно, что у Бергваллю должны были дать вторую желтую карточку. Думаю, это было довольно очевидно. Это было совпадение, но через минуту он забил победный гол.

Что было, то было. Судья допустил ошибку, по моему мнению, и я сказал ему об этом. Он думает, что не ошибся, но, я думаю, все было совершенно очевидно. Там был боковой судья, есть четвертый арбитр, есть ВАР, судья, но игрок не получает вторую желтую карточку. Я не говорю, что это причина, по которой мы проиграли сегодня вечером, но это был важный момент в игре», — цитирует BBC ван Дейка.

Ответная игра состоится 6 февраля в Ливерпуле. Начало — 23:00 по московскому времени.