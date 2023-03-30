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Сегодня, 22:17

Ван Дейк — о предстоящих матчах «Ливерпуля»: «Это будет интересная неделя для нас»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о предстоящих матчах команды.

В следующих трех матчах АПЛ мерсисайдцам предстоит сыграть против «Манчестер Сити» (1 апреля), «Челси» (4 апреля) и «Арсенала» (9 апреля).

«Я собираюсь восстановиться после матчей за сборную в ближайшие несколько дней, а затем сосредоточусь на игре с «Манчестер Сити». Сейчас мы находимся в двух очень разных ситуациях. «Манчестер Сити» борется за титул, а мы надеемся завоевать место в Лиге чемпионов. С играми с «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсеналом» это будет интересная неделя для нас», — приводит слова ван Дейка talkSPORT.

«Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка за 26 матчей.

Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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