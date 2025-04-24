Ван Дейк: «Неважно когда. Я хочу стать чемпионом Англии»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк не видит проблемы в том, что его команда не стала чемпионом Англии в среду, так как «Арсенал» не проиграл «Кристал Пэлас» (2:2).

«Неважно когда. Я хочу стать чемпионом Англии. Я хочу, чтобы эта мечта стала реальностью. Я бы с удовольствием поднял кубок с клубом, который я так люблю, если это не произойдет в среду, то у нас будет возможность сделать это в воскресенье перед нашими собственными болельщиками, перед красным «Энфилдом», и это будет нечто особенное, это точно», — цитирует BBC ван Дейка.