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Сегодня, 04:14

Ван Дейк: «Неважно когда. Я хочу стать чемпионом Англии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк не видит проблемы в том, что его команда не стала чемпионом Англии в среду, так как «Арсенал» не проиграл «Кристал Пэлас» (2:2).

«Неважно когда. Я хочу стать чемпионом Англии. Я хочу, чтобы эта мечта стала реальностью. Я бы с удовольствием поднял кубок с клубом, который я так люблю, если это не произойдет в среду, то у нас будет возможность сделать это в воскресенье перед нашими собственными болельщиками, перед красным «Энфилдом», и это будет нечто особенное, это точно», — цитирует BBC ван Дейка.

Нападающий &laquo;Арсенала&raquo; Габриэль Мартинелли (справа) бьет по&nbsp;воротам &laquo;Кристал Пэлас&raquo;.«Арсенал» без победы из-за дикой ошибки, Куртуа оставил «Реал» в гонке за титулом, «Ювентус» выпал из топ-4
Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Ливерпуль
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