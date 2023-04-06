Владельцы «Челси» прокомментировали назначение Фрэнка Лэмпарда временным главным тренером клуба

Совладельцы «Челси» Тодд Боули и Бедад Эгбали высказались о назначении Фрэнка Лэмпарда новым главным тренером клуба.

«Мы рады снова приветствовать Фрэнка на «Стэмфорд Бридж». Фрэнк – член Зала славы АПЛ и легенда «Челси». Поскольку мы продолжаем тщательный процесс поиска постоянного главного тренера, мы хотим предоставить клубу и нашим болельщикам четкий и стабильный план на оставшуюся часть сезона. Мы хотим обеспечить все шансы на успех, и Фрэнк обладает всеми характеристиками и качествами, которые нужны, чтобы довести нас до финиша

В субботу у нас важная игра против «Вулверхэмптона», а затем мы сконцентрируемся на четвертьфинале Лиги чемпионов в Мадриде. Мы все собираемся оказать Фрэнку нашу полную поддержку, поскольку стремимся добиться наилучшего результата во всех оставшихся матчах», – сказано в их заявлении на официальном сайте лондонцев.

Ранее «Челси» объявил о подписании контракта с Лэмпардом до конца текущего сезона. 2 апреля «синие» уволили Грэма Поттера, который возглавлял команду с сентября.