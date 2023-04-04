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Сегодня, 07:21

Владельцы «Челси» сомневаются в кандидатуре Нагельсманна

Ана Горшкова
Корреспондент
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В «Челси» сомневаются в кандидатуре Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера, сообщает Sky Sports.

По данным источника, в руководстве лондонского клуба сомневаются в кандидатуре Нагельсманна из-за молодого возраста немца, которому сейчас 35 лет.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов назначить Луиса Энрике новым главным тренером клуба в случае, если не сумеет договориться с Нагельсманном. Немецкий специалист хочет взять перерыв до лета перед работой с новым клубом.

2 апреля «Челси» объявил об увольнении Поттера. Исполняющим обязанности главного тренера «синих» назначили Бруно Салтора.

ФК Челси
Юлиан Нагельсманн
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