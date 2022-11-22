Владельцы «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность продажи клуба

22 ноября, 23:08
«Манчестер Юнайтед» может быть продан американскими владельцами после 17-летнего правления.
Как сообщает Sky News, семья Глейзеров готовится официально объявить о своем намерении изучить потенциальные источники внешних инвестиций. Бизнесмены поручили инвестиционным банкирам проконсультировать их по процессу потенциальной полной или частичной продажи клуба. Также возможно стратегическое партнерство с третьими сторонами.
Ранее сообшалось, что семья Глейзеров готова продать «Манчестер Юнайтед» за 10 миллиардов долларов.
Глейзеры приобрели «красных дьяволов» в 2005 году почти за 800 миллионов долларов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования