Владельцы «ПСЖ» рассматривают возможность покупки «Ливерпуля» или «Манчестер Юнайтед»

Компания Qatar Sports Investments (QSI), которой принадлежит «ПСЖ», рассматривает возможность покупки «Ливерпуля» или «Манчестер Юнайтед», сообщает Bloomberg.

QSI хочет либо приобрести полный пакет, либо долю акций одного из этих клубов. Компания рассчитывает вложить средства в один из английских клубов и в данный момент оценивает варианты.

8 января сообщалось, что QSI провела переговоры с председателем совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви. Компания приняла решение инвестировать в один из клубов АПЛ после того, как в Катаре прошел чемпионат мира по футболу-2022. В QSI считают, что потенциальная сделка поможет улучшить имидж Катара в мировом спорте.

Согласно правилам УЕФА, два клуба с одинаковым владельцем не могут выступать в одном и том же европейском турнире, однако регламент не запрещает это в случае, если бизнесмен или компания обладает основным пакетом акций одной команды и миноритарным пакетом акций другой.