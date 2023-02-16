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Сегодня, 17:28

Владельцы «Тоттенхэма» не планируют продавать клуб, несмотря на предложение в 3 миллиарда фунтов

Иван Шитик
Корреспондент
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Владельцы «Тоттенхэма» не планируют продавать клуб, сообщает BBC со ссылкой на Financial Times.

Ирано-американский миллиардер Джам Наджафи готовил предложение о приобретении лондонского клуба.

Наджафи, который является совладельцем клуба НБА «Финикс», работает с консорциумом инвесторов, чтобы составить предложение о покупке «шпор» за 3,1 миллиарда фунтов, но пока его не последовало.

Отмечается, что владелец «Тоттенхэма» Джо Льюис и председатель совета директоров Дэниэл Леви не думают о продаже клуба.

«Шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков в 23 матчах.

ФК Тоттенхэм Хотспур
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