Владельцы «Тоттенхэма» не планируют продавать клуб, несмотря на предложение в 3 миллиарда фунтов

Сегодня, 17:28
Владельцы «Тоттенхэма» не планируют продавать клуб, сообщает BBC со ссылкой на Financial Times.
Ирано-американский миллиардер Джам Наджафи готовил предложение о приобретении лондонского клуба.
Наджафи, который является совладельцем клуба НБА «Финикс», работает с консорциумом инвесторов, чтобы составить предложение о покупке «шпор» за 3,1 миллиарда фунтов, но пока его не последовало.
Отмечается, что владелец «Тоттенхэма» Джо Льюис и председатель совета директоров Дэниэл Леви не думают о продаже клуба.
«Шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков в 23 матчах.