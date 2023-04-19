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Сегодня, 11:12

Владелец «Челси» Боули планирует оставить в команде Маунта

Виталий Косик
Корреспондент
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Владелец «Челси» Тодд Боули хочет сохранить полузащитника Мэйсона Маунта, сообщает Daily Express.

По информации издания, в лондонском клубе с оптимизмом смотрят на шансы 24-летнего игрока согласиться на их последние условия, несмотря на то что игрок уже отклонил ряд предложений.

Контракт Маунта с «Челси» рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего англичанина в 65 миллионов евро.

Мейсон Маунт
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