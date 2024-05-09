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Тодд Боули: «Последние два с половиной матча «Челси» играл в прекрасный футбол»

Руслан Минаев
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Владелец «Челси» Тодд Боули прокомментировал последние результаты команды.

«Последние два с половиной матча — с «Тоттенхэмом», «Вест Хэмом» и во втором тайме с «Астон Виллой» (2:2) — мы видели просто прекрасный футбол.

Он был динамичным, именно таким, каким мы его выстраивали, розыгрыш от своих ворот, выход в атаку, все было очень организованно, а количество ударов по воротам было огромным», — цитирует Боули ESPN.

После 35 матчей «Челси» набрал 54 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ.

ФК Челси
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