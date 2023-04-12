Тодд Боули спрогнозировал разгром «Реала»: «Челси» победит 3:0»

Сегодня, 19:08
Владелец «Челси» Тодд Боули считает, что лондонцы разгромят «Реал» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
— «Челси» победит. 3:0.
— Что бы вы сказали фанатам после десяти действительно тяжелых дней?
— Верьте в нас. Мы сегодня победим со счетом 3:0.
— Есть ли у вас какие-либо сожаления за период управления «Челси»?
— Мы рассматриваем это как долгосрочный процесс. У нас впереди много работы. Мы оптимистичны по поводу будущего. Оно светлое, — сказал Боули Sky Sports.
Матч состоится в Мадриде, 12 апреля. Начало — в 22.00 мск.