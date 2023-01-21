Владелец «Эвертона» ответил на вопрос о будущем Лэмпарда в клубе

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири ответил на вопрос о будущем главного тренера Фрэнка Лэмпарда в клубе.

— Время Лэмпарда истекло? — такой вопрос Мошири задал журналист Sky Sports.

— Это не мое решение, — ответил владелец клуба.

«Эвертон» в матче 21-го тура чемпионата Англии уступил «Вест Хэму» со счетом 0:2.

«Эвертон» не может победить в восьми матчах АПЛ подряд и с 15 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице.