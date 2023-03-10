Владелец «Ливерпуля» Хенри предложил ввести ограничения на траты в АПЛ

Владелец «Ливерпуля» Джон Хенри выступил с предложением ввести ограничения на траты в АПЛ.

«Масштаб финансовых вызовов в АПЛ постоянно увеличивается. Сама лига необычайно успешна и является главным футбольным соревнованием в мире, но мы некоторое время размышляли о том, что должны быть ограничения на расходы. Это нужно для того, чтобы АПЛ не пошла по пути европейских лиг, где один-два клуба ежегодно встречаются с малой конкуренцией. Впечатления зависят от конкуренции, и это важнейший компонент Премьер-лиги», — приводит слова Хенри Liverpool Echo.